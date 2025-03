San Cataldo. Democrazia Cristiana, Evaldo Carrubba eletto Segretario Cittadino

Si è svolto nella serata di ieri il congresso cittadino di San Cataldo (CL). Al Congresso cittadino presenti il Segretario Provinciale di Caltanissetta, Gero Valenza, il Presidente Provinciale, Giuseppe Rocca e il Vice Segretario Regionale, Angela Cocita. Insieme dichiarano: “Esprimiamo i nostri auguri di buon lavoro al Segretario Cittadino, Evaldo Carrubba e a tutta la dirigenza cittadina. Siamo certi che sapranno rappresentare con massima serietà i Valori e gli Ideali che contraddistinguono la Democrazia Cristiana.”Il segretario cittadino eletto Evaldo Carrubba dichiara: “É con grande piacere, orgoglio e senso di responsabilità che accolgo questo incarico.Sentitamente ringrazio tutti i presenti per l’appoggio, il supporto ricevuto e la fiducia affidatami. Auspico a tutti noi di continuare la nostra azione propositiva per scrivere un nuovo capitolo della nostra illustre storia. Ci auguriamo che il nostro impegno la nostra dedizione e disponibilità possano favorire l’avvicinamento e la partecipazione attiva di molti giovani e simpatizzanti della Democrazia Cristiana al partito. Colgo l’occasione per informare che sono aperte le iscrizioni ai tesseramenti per il 2025. A tutti l’augurio di contribuire, condividendo le proprie competenze, conoscenze, doti e idee per raggiungere un’alleanza comune a vantaggio dell’intera comunità.”Il direttivo cittadino di San Cataldo è così composto: Evaldo Carrubba (Segretario Cittadino), Savio Tumminelli (Vice Segretario Cittadino), Vincenzo Pillitteri (Presidente Cittadino), Cesarina Sara Calabrese (Vice Presidente Cittadino), Giuseppe Carrubba (segretario organizzativo cittadino).