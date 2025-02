Truffe agli anziani in Sicilia. Il Codacons istituisce task force antitruffa: al via campagna di assistenza gratuita per le vittime

Il Codacons denuncia un’escalation di truffe ai danni degli anziani in tutta Sicilia, con raggiri sempre più sofisticati che sfruttano la fiducia e la vulnerabilità delle persone più deboli. Per contrastare questo fenomeno, l’associazione ha deciso di istituire la Task Force Antitruffa Anziani, fortemente voluta dal Giurista e Segretario Nazionale Francesco Tanasi e coordinata dagli avvocati Giovanni Petrone, Bruno Messina, Carmelo Sardella e Marcello Drago. Il pool di legali sarà a disposizione per offrire assistenza gratuita alle vittime e avviare azioni legali contro i responsabili.

Negli ultimi mesi, numerose segnalazioni hanno evidenziato truffe sempre più diffuse, tra cui:

Truffa del finto incidente: un individuo si spaccia per un avvocato o un appartenente alle forze dell’ordine e comunica alla vittima che un parente è stato coinvolto in un incidente. Chiede quindi denaro per evitare presunte conseguenze legali.

Truffa del finto tecnico: falsi operatori di luce, gas o acqua si presentano a casa degli anziani con la scusa di controlli urgenti e, una volta dentro, derubano denaro e oggetti di valore.

Truffa telefonica bancaria: truffatori si spacciano per operatori di banca o di poste, avvisando l’anziano di movimenti sospetti sul conto e inducendolo a fornire i propri dati personali, portandolo così a subire prelievi non autorizzati.

Truffa del finto nipote: un truffatore contatta la vittima fingendosi un parente in difficoltà economica e chiede un prestito immediato, che ovviamente non sarà mai restituito.

Per contrastare queste e altre forme di raggiro, la Task Force Antitruffa Anziani è operativa su tutto il territorio siciliano per offrire supporto legale alle vittime e avviare denunce e azioni giudiziarie contro i responsabili.

Oltre all’azione legale, il Codacons ha avviato una campagna di informazione dedicata agli anziani e alle loro famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle truffe più comuni e fornire strumenti pratici per difendersi. La campagna prevede incontri pubblici, avvisi sui media e un servizio di consulenza telefonica per rispondere a dubbi e segnalazioni.

“Le truffe ai danni degli anziani rappresentano un fenomeno inaccettabile, che va fermato con ogni mezzo. Questi crimini non solo causano ingenti danni economici, ma ledono profondamente la dignità delle vittime, spesso lasciandole in uno stato di paura e insicurezza. Con la Task Force Antitruffa Anziani e la campagna di informazione, il Codacons si impegna a fornire assistenza concreta alle vittime e a prevenire nuovi raggiri. Lo afferma il prof. Francesco Tanasi che invita tutti gli anziani e le loro famiglie a non esitare a segnalare qualsiasi tentativo di truffa e a rivolgersi al Codacons per ricevere supporto gratuito.”

Il Codacons invita tutti a contattare l’associazione sia in caso di dubbi, ad esempio dopo una telefonata sospetta, sia dopo aver subito una truffa per ricevere supporto legale e assistenza. Le vittime possono rivolgersi al numero 095441010 o inviare un’email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com. Inoltre, è disponibile un servizio WhatsApp al 3715201706 per ricevere consulenza in modo rapido e discreto.

Il Codacons continuerà a vigilare su questo fenomeno e ad agire per tutelare gli anziani in Sicilia, affinché nessuna vittima resti indifesa di fronte a crimini così deplorevoli.