Sommatino. Italia Viva al sindaco Letizia: “La Città necessita al più presto di una nuova Giunta a servizio dei cittadini”

Il segretario e tutti i componenti di Italia viva esprimono la loro preoccupazione riguardo all’attuale stato di empasse generato dall’azzeramento della Giunta municipale voluto dal Sindaco Toto Letizia. “Questa situazione evidenzia l’incapacità politica del Sindaco di gestire la città con continui avvicendamenti che mostrano un ritorno alla politica del “poltronificio”. Ancora una volta la maggioranza ha dimostrato di voler anteporre le proprie ambizioni personali alle esigenze della città. Dopo quasi tre anni di amministrazione nulla o quasi è stato fatto del programma con il quale il sindaco aveva vinto le elezioni. Il sindaco continua a fuggire dalle pressioni del consiglio comunale ma non gli è agevole schivare il giudizio inesorabile dei cittadini, che sono stanchi e sfiduciati dall’inerzia e/o comunque dalla inefficienza della oramai ex giunta Letizia. Nell’interesse della Città, che ha comunque bisogno di avere al più presto una nuova Giunta a servizio dei cittadini, chiediamo al Sindaco di nominare un esecutivo interamente tecnico, composto da volti nuovi che possano davvero rilanciare l’azione amministrativa del municipio. Noi continueremo a vigilare affinché la nuova azione di governo sia connotata da efficienza oltre che dai principi di trasparenza e un buon andamento della PA, rammentando al sindaco che il programma politico non é solo un volantino da sfoggiare in periodo di elezioni ma un impegno che va pedissequamente onorato durante i suoi 5 anni di mandato.”