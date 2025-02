smart svela le nuove tendenze

(Adnkronos) – Si tratta di uno studio commissionato da smart su 1.500 giovani italiani della generazione Z che confermano il crescente interesse per l’auto elettrica. Il report ha analizzato il rapporto tra le nuove generazioni e la mobilità elettrica, facendo emergere dati significativi: – Il 50% dei giovani intervistati dichiara che acquisterà un’auto elettrica quando i prezzi diventeranno più accessibili. Il costo d’acquisto rappresenta ancora una barriera all’adozione della mobilità elettrica. – Il 60% degli intervistati si sentirebbe incentivato a scegliere un’auto elettrica in presenza di agevolazioni, sconti e incentivi economici. – Il 70% degli intervistati non è disposto a pagare di più per un’auto elettrica rispetto a un modello termico. Questo dato evidenzia come il prezzo rimanga un fattore determinante nelle scelte d’acquisto della Gen Z.

I tre fattori principali che influenzano l’opinione della Gen Z sulle auto elettriche sono, in ordine: impatto ambientale, disponibilità di stazioni di ricarica e costo di acquisto. Questo conferma che i giovani riconoscono il valore sostenibile dell’elettrico, ma richiedono infrastrutture adeguate e prezzi competitivi per considerarlo una scelta concreta. "La Generazione Z rappresenta il futuro della mobilità e il loro atteggiamento nei confronti dell’elettrico è un indicatore fondamentale per il settore. Questa ricerca dimostra che il desiderio di passare all’elettrico esiste, ma è necessario un ecosistema favorevole per trasformarlo in una scelta concreta. In smart lavoriamo proprio in questa direzione, con soluzioni innovative e accessibili che possano rispondere alle esigenze di un pubblico giovane e consapevole", commenta Francesco Cianfarani, responsabile ufficio stampa e relazioni esterne di smart Italia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)