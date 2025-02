Sfruttamento di minori a Catania: Codacons annuncia che si costituirà parte offesa

Il CODACONS esprime una ferma e durissima condanna per l’orribile vicenda di sfruttamento sessuale di minori emersa a Catania, che ha portato all’arresto di 34 persone. Un’indagine che svela uno scenario inquietante e inaccettabile, sul quale non può esserci alcuna tolleranza.

Di fronte a un crimine così aberrante, il CODACONS, attraverso il suo Dipartimento regionale per la tutela dei minori, annuncia che si costituirà parte offesa nel procedimento giudiziario, con l’obiettivo di garantire giustizia alle vittime e chiedere pene esemplari per i responsabili di questi atti disumani. A tal fine, il CODACONS ha dato incarico all’Avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale, di procedere al deposito della costituzione di parte offesa, per far valere in sede giudiziaria i diritti delle vittime e assicurare il massimo rigore nell’applicazione della legge.

Lo sfruttamento sessuale dei minori rappresenta una delle peggiori piaghe della società, e serve una risposta forte e immediata da parte delle istituzioni e della comunità intera. Il CODACONS rivolge un plauso alla Procura della Repubblica di Catania e alla Polizia di Stato, che con un’azione efficace e tempestiva hanno smantellato un giro criminale che minacciava l’incolumità di minori indifesi. È grazie al loro impegno che oggi si può sperare in un percorso di giustizia per le vittime.

Resta tuttavia fondamentale intensificare i controlli e rafforzare le misure di prevenzione, affinché simili orrori non si ripetano mai più. Il CODACONS continuerà a battersi affinché venga fatta piena giustizia e affinché i minori siano sempre tutelati da ogni forma di violenza e sfruttamento.