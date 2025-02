San Cataldo. Il Comune ha aderito alla piattaforma CUDE che semplifica la mobilità per le persone con disabilità in Italia

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo ha aderito alla piattaforma CUDE, che semplifica la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato assieme all’assessore Citrano.

Grazie a questa piattaforma, i titolari del Contrassegno Unificato Disabili Europeo non dovranno più comunicare il loro ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade con divieti o limitazioni quando si spostano in un altro Comune che ha aderito.

Il sistema si basa su una banca dati nazionale, gestita centralmente, che semplifica le autorizzazioni. Per registrarsi, gli utenti devono compilare un modulo, inserire i dati della targa e, se lo desiderano, una seconda targa facoltativa.

Dopo la registrazione, riceveranno un Codice Univoco Alfanumerico, che consentirà loro di accedere alla piattaforma tramite il portale dell’automobilista o l’app IPatente, utilizzando SPID o CIE. L’adesione alla piattaforma è facoltativa.

Chi desidera registrarsi può farlo presso il Comando di Polizia Municipale, in Piazza Papa Giovanni XXIII. Per informazioni e per prendere appuntamento, è possibile chiamare il numero: 0934/511238. Il sindaco ha ringraziato la Consulta Comunale per la disabilità e il Comando di Polizia Municipale per il contributo fattivo dato.