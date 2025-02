Picchia la madre e la sorella nel Messinese, incastrato dalle videocamere di sorveglianza

E’ stata incastrato dalle immagini delle videocamere di sorveglianza installate in casa dalla madre e dalla sorella: un uomo di 67 anni di S. Agata di Militello, nel Messinese, non dovra’ avvicinarsi ai propri familiari in futuro. Le donne, stanche delle continue vessazioni, avevano deciso di installare un sistema di video sorveglianza all’interno dell’abitazione. Al termine dell’ennesima lite nella quale l’uomo ha colpito la madre con uno schiaffo, quest’ultima lo ha denunciato presentando il filmato come prova delle vessazioni. Il Gip ha disposto il controllo elettronico dell’indagato, mediante applicazione del braccialetto.