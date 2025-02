Papa Francesco, Vaticano: “Migliora, ma necessari altri giorni per sciogliere prognosi”

(Adnkronos) – Le condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Gemelli, sono oggi, 27 febbraio, in miglioramento. Secondo quanto riportano le fonti vaticane "si è usciti dalla fase più critica". "In considerazione della complessità del quadro clinico – precisano però dalla Santa Sede -, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi". "Oggi ha alternato l'ossigenoterapia con una soluzione più leggera a quella ad alti flussi con ventimask" . "Il Santo Padre – spiega il Vaticano – ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato al decimo piano, ricevendo l'Eucarestia" e si "è dedicato alle attività lavorative". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)