Nuovo Piaggio Liberty: lo scooter icona si rinnova

(Adnkronos) – Presentato in anteprima a EICMA 2024, il nuovo Piaggio Liberty debutta sul mercato con un look aggiornato e un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia, mantenendo però la stessa filosofia di accessibilità e convenienza. Da sempre sinonimo di libertà e indipendenza, Piaggio Liberty è uno degli scooter più amati da giovani e adulti, grazie alla sua leggerezza, maneggevolezza ed eleganza tipicamente italiana. La versione 50 cc è perfetta per chi si affaccia per la prima volta alla mobilità su due ruote, mentre le motorizzazioni 125 e 150 cc offrono un’alternativa più potente e versatile, ideale anche per spostamenti extraurbani. La nuova generazione di Liberty introduce importanti aggiornamenti stilistici e tecnologici, tra cui: • ampio display digitale a colori da 5,5”, che migliora la leggibilità delle informazioni. • faro a LED a sviluppo orizzontale, per una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce. • manubrio dal design ergonomico, studiato per garantire un maggiore comfort e una guida più intuitiva. Il nuovo Piaggio Liberty è disponibile in tre motorizzazioni 4T particolarmente efficienti e facili da gestire. Per chi desidera un look più dinamico e sportivo, Piaggio propone anche la versione Liberty S, caratterizzata da dettagli estetici più grintosi. Le varianti cromatiche disponibili sono: • Liberty: Bianco Luna e Nero Abisso. • Liberty S: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia. Tra le novità spicca il bauletto da 31 litri, dotato di un innovativo sistema di aggancio e sgancio rapido, che non richiede kit di installazione aggiuntivi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)