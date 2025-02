Mercedes-Benz e la Formula 1 insieme per rivoluzionare le batterie allo stato solido

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz segna una nuova pietra miliare nella mobilità elettrica con l’inizio dei test su strada della sua innovativa batteria allo stato solido. Sviluppata in collaborazione con Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) e Factorial Energy, questa tecnologia promette un’autonomia superiore del 25%, maggiore sicurezza e un peso ridotto rispetto alle batterie tradizionali. Dopo approfonditi test in laboratorio, la batteria è stata integrata in una Mercedes-Benz EQS modificata, dando vita al primo veicolo elettrico della casa di Stoccarda alimentato da una batteria allo stato solido al litio-metallo. I test su strada sono iniziati nel febbraio 2025.

Mercedes-Benz ha combinato il know-how della produzione di serie con le competenze ingegneristiche della Formula 1 per sviluppare un sistema di batterie rivoluzionario. La collaborazione con Factorial Energy, avviata nel 2021, ha portato alla realizzazione di un prototipo con celle FEST (Factorial Electrolyte System Technology), che rappresenta un passo decisivo verso la commercializzazione di questa tecnologia avanzata. "La batteria allo stato solido rappresenta un’evoluzione cruciale nella nostra strategia di elettrificazione. Questi test su strada ci permetteranno di raccogliere dati essenziali per una futura produzione su larga scala," ha dichiarato Markus Schafer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz Group AG.



Rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, la tecnologia allo stato solido offre numerosi vantaggi: • maggiore sicurezza: l'elettrolita solido riduce il rischio di surriscaldamento e incendi. • efficienza superiore: grazie all'anodo in litio-metallo, si ottiene una densità energetica fino a 450 Wh/kg, migliorando significativamente l'autonomia. • peso ridotto: una struttura più leggera significa prestazioni migliori e minori consumi energetici. Un'ulteriore innovazione riguarda il sistema di supporto flottante brevettato per le celle, che compensa l'espansione e la contrazione dei materiali durante i cicli di carica e scarica, prolungando la durata della batteria.