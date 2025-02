“Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più”: Gaetano Basile presenta il suo nuovo volume a Palazzo Reale a Palermo

Lunedì 10 febbraio alle ore 16:30, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo, si terrà la presentazione del nuovo libro di Gaetano Basile “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più”, edito da Kalòs.

L’evento, organizzato dalla Commissione Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana, vedrà la partecipazione dell’autore in dialogo con il giornalista Lino Buscemi. Interverranno la Presidente Marianna Caronia e le componenti della Commissione Valentina Chinnici e Roberta Schillaci.

Gaetano Basile, figura di spicco nel panorama culturale siciliano, è noto per la sua capacità di raccontare la storia e le tradizioni dell’isola con uno sguardo originale e profondo. Giornalista, scrittore e autore televisivo, è anche un rinomato esperto di enogastronomia siciliana, insignito nel 2011 del premio come “Miglior divulgatore culturale della gastronomia italiana” dall’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Al termine dell’incontro, verrà conferito all’autore un riconoscimento speciale per il suo impegno nella divulgazione della cultura siciliana.

L’ingresso all’evento è gratuito.