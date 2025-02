Incendio divampa nella notte a Palermo, palazzo evacuato e 3 persone intossicate

Un incendio nella notte ha coinvolto tre auto a Palermo, in via Santa Maria di Gesu’. Intorno alle 4.30 sei squadre del vigili del fuoco sono intervenute per spegnere il rogo divampato a ridosso di un edificio di quattro elevazioni che ospita sei nuclei familiari. Le fiamme hanno interessato il portone di accesso all’edificio e di conseguenza i fumi della combustione hanno interessato tutti gli appartamenti. I pompieri, con l’ausilio dell’autoscuola, hanno evacuato tutte le 20 persone presenti, tre delle quali – spiegano i vigili del fuoco – sono state intossicate dai fumi, affidate alle cure del personale del 118 presente sul posto, e trasportate in ospedale. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 7.30 circa. Gli appartamenti sono stati inibiti. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Sul posto anche la polizia di Stato.