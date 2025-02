Giustizia. Oggi lo sciopero proclamato da Anm contro la riforma costituzionale: iniziative da nord a sud

Uno sciopero “a difesa della Costituzione”. Così i magistrati italiani si sono mobilitati oggi per lo sciopero proclamato dall’Associazione nazionale dei magistrati (Anm) contro la riforma costituzionale, già approvata in prima lettura alla Camera dei deputati, che prevede la separazione delle carriere, le modifiche al Csm e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare. Da Trieste a Palermo i magistrati si confronteranno con i cittadini in numerosi eventi e manifestazioni con lo scopo di spiegare le ragioni del no. A Roma è in corso un flash mob in piazza Cavour sulla scalinata della Corte di Cassazione: i magistrati indossano la toga e la coccarda tricolore e hanno in mano una copia della Costituzione italiana. A seguire, alle 11, si svolgerà un’assemblea pubblica al Cinema Adriano: ad aprirla il presidente dell’Anm Cesare Parodi, il segretario generale Rocco Maruotti e il vicepresidente Marcello De Chiara. Tra gli ospiti, Gianrico Carofiglio, i magistrati Giuseppe Santalucia ed Enrico Scoditti, la professoressa Tania Groppi, l’avvocato Giuseppe Iannaccone. Il dibattito sarà accompagnato dal live painting dell’illustratore Lorenzo Terranera. Confronti aperti e assemblee pubbliche si terranno in tutte le città d’Italia con la partecipazione di magistrati ed ex magistrati, costituzionalisti, avvocati, rappresentanti del mondo della cultura e studenti. Questi eventi, nell’intenzione dell’Associazione nazionale dei magistrati, serviranno a sensibilizzare i cittadini sui “rischi” della riforma per l’indipendenza della magistratura e per l’equilibrio dei poteri.