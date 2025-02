FantaSanremo 2025, punteggi della prima serata: dettagli bonus e malus

(Adnkronos) – Dopo la prima serata di Sanremo 2025, Lucio Corsi è in testa alla classifica del FantaSanremo, il fantasy game sul Festival della canzone italiana che ha generato una competizione parallela sul palco dell'Ariston. Il cantautore in gara con il brano 'Volevo essere un duro' ha totalizzato 90 punti. Ma vediamo tutti i punteggi aggiornati. Al secondo posto si posiziona Brunori Sas con un totale di 85 punti, per essersi esibito con la chitarra, per il doppio inchino e per la presenza in top 5 nella prima serata della kermesse canora. Buona posizione anche per Bresh, terzo nella classifica totale con 75 punti, grazie alla partecipazione del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli.

65 punti per Rkomi, grazie alla “scapezzolata” sul palco: il cantante era a petto nudo. Pari merito per Modà e Olly, che hanno totalizzato 60 punti. La standing ovation per Simone Cristicchi gli ha dato la possibilità di guadagnare 55 punti. I Coma_Cose, The Kolors, Clara, Shablo e Joan Thiele con 50 punti, mentre Irama, Gaia e Serena Brancale si fermano a 45 punti.

WIllie Peyote, Sarah Toscano e Giorgia 40 punti. Delusione, almeno fino alla prima serata, per Elodie, Achille Lauro e Francesca Michielin con 35 punti. Con 30 punti si posizione Marcella Bella. Male Fedez, Rose Villain, Tony Effe, Massimo Ranieri e Rocco Hunt, che si fermano a 25 punti. Ultima posizione, con 15 punti ci sono Francesco Gabbani e Noemi. Il regolamento del FantaSanremo ha assegnato 10 punti bonus a tutti i 29 artisti in gara al Festival di Sanremo per la frase cult "l’accendiamo" pronunciata da Gerry Scotti sul palco durante la prima serata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)