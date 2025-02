Ecco il nuovo calendario della distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo

Caltaqua ha reso noto il nuovo calendario della distribuzione idrica relativo alle Città di Caltanissetta e S. Cataldo:

Caltanissetta:

04/02/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, Cinnirella, Gibil Gabib

05/02/2025 via Paladini, San Giovanni Bosco, Santa Barbara, Asi Stazzone, Centro Balate

06/02/2025 poggio S. Elia, via Due Fontane, Sanatorio, L. Monaco, zona Angeli, Centro Storico, Trabonella

07/02/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, Cinnirella, Gibil Gabib

08/02/2025 via Paladini, San Giovanni bosco, Santa Barbara, Asi Stazzone, Centro Balate

09/02/2025 poggio S. Elia, via due Fontane, sanatorio, L. Monaco, zona Angeli, Centro Storico, Trabonella

10/02/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, Cinnirella, Gibil Gabib

11/02/2025 via Paladini, San Giovanni Bosco, Santa Barbara, Asi Stazzone, Centro Balate

S. Cataldo:

04/02/2025 zona 3-2

05/02/2025 zona 4-5-7

06/02/2025 zona 1

07/02/2025 zona 3-2

08/02/2025 zona 4-5-7

09/02/2025 zona 1

10/02/2025 zona 3-2

11/02/2025 zona 4-5-7