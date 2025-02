Due anni fa la strage di Cutro, veglia in spiaggia per ricordare i 94 migranti morti

(Adnkronos) – Sono stati commemorati, con una veglia di preghiera alle 4 del mattino sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, i 94 migranti vittime del naufragio del 26 febbraio di due anni fa. L'evento, per il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla redazione di 'Crotone News', con il supporto della 'Rete 26 Febbraio'. Tra coloro che hanno partecipato, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo, il deputato di Democrazia Solidale Paolo Ciani, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbi, il vescovo della diocesi di Cassano allo Jonio, monsignor Francesco Savino, oltre a superstiti del naufragio, familiari delle vittime, autorità locali e diversi attivisti. "E' fondamentale per noi essere qui anche quest'anno, come l'anno scorso, come l'anno prima a commemorare i 94 morti, più di 30 bambini, ancora non si sa quanti dispersi della strage di Cutro. È importante essere qui accanto ai familiari, accanto ai sopravvissuti, che hanno portato le loro testimonianze, per chiedere insieme a loro verità giustizia su quello che è accaduto", le parole della segretaria del Pd Schlein alla veglia. "Stiamo ancora facendo la domanda che facevamo due anni fa e la domanda è molto semplice: perché non sono partiti i mezzi adeguati, perché non è partita la guardia costiera. La magistratura sta facendo il suo lavoro, sappiate che ci sono i processi in corso, quelli non ci competono, ma c'è una domanda politica che ancora aspetta risposta per queste vittime e per i familiari che ancora oggi chiedono giustizia", dice Schlein. "E' stato importante riabbracciare anche i pescatori che hanno tirato fuori i corpi dall'acqua e che avevamo già incontrato l'anno scorso, noi continueremo a insistere per la piena verità e giustizia e continueremo a essere al loro fianco per ottenerla". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)