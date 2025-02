Caltanissetta. Movimento civico Controcorrente: oggi 28 febbraio inaugurazione primo “Faro” Territoriale

Oggi, 28 febbraio, il movimento civico Controcorrente – Lottare X Restare toccherà Caltanissetta. Il leader e deputato regionale, Ismaele La Vardera, infatti, già dal pomeriggio di oggi sarà a Caltanissetta per inaugurare alle 19:00, il primo “Faro” Territoriale fuori il capoluogo siciliano. L’inaugurazione si terrà al Mine Pure Music ed è aperta a tutti gli interessati.

“Caltanissetta – dice il leader di Controcorrente – sin da subito ha risposto presente. Questa sera, il nostro socio Gianmarco Fichera aprirà il suo Faro nella città. Il nostro movimento ha voglia di raccontare l’Isola tutta, proprio come ho deciso di vivere il mio ruolo da deputato della Regione siciliana che, anche se eletto a Palermo, rappresento tutta la Sicilia. Questo Faro è solo l’inizio, Caltanissetta si trova in un punto strategico dell’Isola, ma purtroppo ha diverse carenze sotto il profilo dello sviluppo. Ecco, per questa ragione oggi ascolterò la gente che ha deciso di spendersi per il nostro nuovo progetto che non è ne di destra e ne di sinistra, bensì dalla parte dei siciliani”.