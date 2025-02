Caltanissetta. Indetto dall’Asp avviso pubblico per ricognizione di personale ai fini della stabilizzazione

CALTANISSETTA. E’ stato indetto l’avviso pubblico per la ricognizione del personale precario del comparto e della dirigenza ai fini della stabilizzazione per coloro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268 della legge 234 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii.

L’avviso è rivolto a coloro che al 31/12/2024 abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi alle dipendenze di un ente delle SSN di cui almeno 6 mesi nel periodo che intercorre tra il 31/01/2020 e il 31/12/2024 e che rientrino in una delle due ipotesi previste tra i requisiti di ammissione dell’avviso.

È possibile presentare l’istanza di partecipazione secondo modalità e termini indicati nell’avviso pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale di cui al seguente link https://www.asp.cl.it/…/bandi…/bandi_fase02.aspx…

Viene così avviata la seconda procedura di stabilizzazione dall’insediamento del manager Salvatore Ficarra, tra le cui priorità rimane centrale quella di superare ogni forma di precariato del personale presente in azienda che può così consolidare l’esperienza maturata e contribuire alla stabilità organizzativa dei servizi aziendali.