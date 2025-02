Caltanissetta, incidente in via Crispi: auto si ribalta in strada: tre persone trasportate al Sant’Elia

Un incidente autonomo si è verificato in via Crispi a Caltanissetta nella notte tra sabato e domenica dove un auto si è ribaltata in strada dopo una serie di carambole tra due auto in sosta. Sono intervenuti gli operatori del 118 trasportando le tre persone a bordo del veicolo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Sul posto erano presenti anche vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, e le forze di polizia. Sono state avviate indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e tra le prime ipotesi potrebbero esserci le condizioni del manto stradale e l’alta velocita.