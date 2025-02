Caltanissetta. Il Lions Club in prima linea nella raccolta di farmaci per il Banco Farmaceutico

CALTANISSETTA. Il Lions Club Caltanissetta sta rinnovando il suo impegno per il territorio. In collaborazione con il Banco Farmaceutico, ci si sta impegnando a raccogliere farmaci per aiutare chi ne ha più bisogno.

“Un gesto concreto per promuovere salute e solidarietà nella nostra comunità. Grazie a tutti coloro che sostengono questa iniziativa!”, ha sottolineato il presidente Salvatore Vancheri in prima linea sul fronte della raccolta farmaci con il Lions Club per contribuire concretamente ad un’iniziativa benefica di grande spessore sociale.