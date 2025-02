Caltanissetta. “I pericoli del web”, incontro con l’associazione Meter all’Itet “Rapisardi da Vinci”

Oggi, 25 febbraio 2025, si è tenuto un importante incontro sui pericoli del web presso l’Itet “Rapisardi da Vinci” di Caltanissetta. L’incontro è stato organizzato dalla referente alla legalità, prof.ssa Antonella Scarantino, sotto la direzione della dirigente scolastica Santa Iacuzzo, con l’intento di sensibilizzare gli studenti e il personale scolastico sui temi dell’uso consapevole del web.

L’evento è stato curato dal direttore Carlo Di Noto, cofondatore dell’Associazione Meter, una realtà impegnata nella difesa dei diritti umani e nella promozione della legalità, con particolare attenzione alla lotta contro la pedofilia e altre forme di abuso. Durante l’incontro, Di Noto ha condiviso con gli studenti e i partecipanti le sue esperienze sul campo, raccontando le difficoltà e le sfide di un lavoro che spesso si svolge in condizioni di grande rischio, ma che è fondamentale per la protezione dei diritti dei più vulnerabili.

L’incontro ha avuto un impatto significativo sugli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con un esperto del settore. Gli studenti hanno posto domande, esprimendo curiosità e interesse per il tema trattato, segno di una crescente consapevolezza riguardo alle problematiche trattate.

La dirigente scolastica Santa Iacuzzo ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza di eventi come questo per la formazione dei giovani cittadini, che devono crescere con una forte etica civica e una coscienza critica nei confronti delle problematiche sociali. L’iniziativa, che rientra nell’ambito dei progetti scolastici dedicati alla legalità, ha rappresentato un momento significativo di crescita culturale e civica per tutta la comunità scolastica.