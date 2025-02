Caltanissetta. Denunciato per evasione finisce in carcere 40enne trovato dagli agenti di Polizia fuori dalla sua abitazione

CALTANISSETTA. Un quarantenne ieri è stato tratto in arresto dai poliziotti della sezione volanti in esecuzione di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che ha aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sostituendola con la custodia in carcere.

L’uomo, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, infatti, in diverse occasioni, è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato fuori dalla propria abitazione e denunciato per evasione. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto in carcere.