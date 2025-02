Caltanissetta. All’Asp va avanti il piano aziendale di potenziamento del personale sanitario e dell’assistenza ospedaliera e territoriale

CALTANISSETTA. Prosegue il piano aziendale di implementazione del personale sanitario a potenziamento dell’assistenza ospedaliera e territoriale. È stata deliberata l’immissione in ruolo di due nuovi medici presso i Presidi Ospedalieri dell’ASP di Caltanissetta.

L’immissione in ruolo riguarda un dirigente medico di Oftalmologia presso il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele. Si tratta della Dottoressa D’URSO ROSA MARIA, vincitrice del concorso pubblico per 6 dirigenti medici di Oftalmologia che era stato bandito nel 2022.

La dottoressa D’URSO collocata al 1° posto nella graduatoria dei candidati specializzandi aveva dato la propria disponibilità a prendere servizio una volta conseguito il titolo di specialista. La neo-assunta prenderà a breve servizio presso l’Ospedale di Gela.

Immissione in ruolo anche per la Dr.ssa LA COGNATA OLGA MARIA RITA, dirigente medico Cardiologo presso la Uoc Cardiologia del presidio ospedaliero di Caltanissetta, per la quale si è proceduto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale e determinato a tempo pieno e indeterminato.

È stato conferito, inoltre, un incarico a tempo indeterminato per 4 ore settimanali al Dr. BARTOLOTTA SALVATORE, specialista ambulatoriale in Geriatria, che svolgerà presso il Poliambulatorio di Milena.