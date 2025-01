Trovato in possesso di stupefacenti, una pistola clandestina e munizioni: arrestato 50enne a Ragusa

I finanzieri del Comando provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto un cittadino italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di un’arma clandestina. In particolare, nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ragusa, dopo un’attenta attivita’ di osservazione nei pressi del centro commerciale “Le Masserie”, hanno notato un uomo che si muoveva con atteggiamenti sospetti dirigendosi verso un box auto. Tale comportamento ha attirato l’attenzione dei finanzieri, inducendoli ad effettuare un controllo di polizia. All’interno del garage sono stati rinvenuti e sequestrati 100 grammi di hashish, 50 grammi di cocaina, gia’ confezionati e pronti per lo spaccio, nonche’ una pistola revolver modificata, perfettamente funzionante, oltre a 50 cartucce calibro 22. Inoltre, le successive attivita’ di perquisizione personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro la somma di 600 euro in contanti ritenuta il provento dell’attivita’ di spaccio, nonche’ due coltelli a scatto con lama da 10 cm e uno sfollagente retrattile. Informata la competente Autorita’ giudiziaria, il soggetto e’ stato condotto presso la locale casa circondariale, in attesa delle determinazioni processuali di rito.