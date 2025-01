Treni, ancora ritardi sull’Alta velocità Roma-Napoli: “Inconveniente tecnico”

(Adnkronos) – Circolazione rallentata, dalle ore 18, sulla linea Av Roma-Napoli per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Anagni (Roma). Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle notizie sull'infomobilità, i treni alta velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi "via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". I ritardi dei Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono consultabili sul sito di Trenitalia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)