La Polizia ha eseguito tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Paternò Calcio per aver acceso fumogeni durante il derby contro l’Acireale lo scorso 17 novembre.

Gli ultras, identificati grazie alle immagini riprese dalla Polizia Scientifica del Commissariato di Adrano e denunciati per l’utilizzo di artifizi pirotecnici, sono stati colpiti dai divieti di accesso alle manifestazioni sportive: uno per 4 anni, essendo recidivo, e gli altri due per 1 anno.