Tenta furto in un negozio di Ficarazzi, all’arrivo dei Carabinieri si dà alla fuga arrampicandosi lungo il tubo del gas fino al quarto piano: arrestato 50enne

I Carabinieri di Bagheria hanno arrestato un palermitano, 50enne, con l’accusa di tentato furto. In particolare, l’indagato si sarebbe intrufolato da una finestra all’interno di un’attività commerciale di Ficarazzi e, una volta dentro, avrebbe iniziato a far razzia di bottiglie di alcolici e lattine. A mandare all’aria i piani del ladro sarebbe stato l’arrivo di una gazzella dei Carabinieri, intervenuti su segnalazione della proprietaria che da remoto aveva ricevuto una notifica di intrusione dal sistema di allarme installato nel suo locale. Il malvivente pertanto avrebbe tentato una breve fuga, improvvisandosi in una rocambolesca acrobazia; il 50enne infatti, si sarebbe arrampicato lungo il tubo del gas dell’edificio, sino a raggiungere il balcone del quarto piano dello stabile dove, purtuttavia, ha trovato ad attenderlo i Carabinieri che l’hanno immediatamente arrestato. All’interno del locale, in uno zaino che è risultato essere di proprietà dell’uomo e che sarebbe stato abbandonato da quest’ultimo nella concitazione della fuga, i militari hanno rinvenuto la refurtiva che è stata riconsegnata alla proprietaria. Il Giudice per il dibattimento del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.