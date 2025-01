Tamajo incontra i vertici di Confcommercio Palermo: “Servono azioni concrete per sostenere gli esercizi di vicinato”

La crisi che sta colpendo gli esercizi di vicinato, in particolare il settore dell’abbigliamento, è stata al centro del confronto che si è tenuto oggi tra l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e il direttore dell’associazione Vincenzo Costa, nella sede di via degli Emiri a Palermo.

«La crisi del commercio di vicinato, aggravata dalle difficoltà accumulate dal 2019, richiede interventi mirati e strutturali. Non possiamo limitarci a misure estemporanee o spot: servono azioni che diano risposte concrete e durature a un settore cruciale per il tessuto economico e sociale della Sicilia», ha detto Tamajo.

L’assessore ha espresso piena disponibilità a portare avanti un dialogo costruttivo con Confcommercio, come con le altre associazioni di categoria e con gli operatori del settore, garantendo il massimo impegno per individuare soluzioni adeguate: «Mi farò portavoce – ha ribadito Tamajo – delle istanze presentate anche con l’assessore al Bilancio Alessandro Dagnino, per attivare risorse che possano sostenere il comparto. Gli esercizi di vicinato rappresentano non solo un motore economico, ma anche un elemento essenziale per la vita delle nostre comunità».

mz/sb