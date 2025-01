Strade come piscine durante le piogge, Confcommercio Caltanissetta Enna: “Nelle province dell’entroterra c’è una totale mancanza di manutenzione ordinaria”

La pioggia e le condizioni climatiche avverse che hanno colpito ieri la Sicilia e, nello specifico, le province di Enna e Caltanissetta hanno evidenziato ciò che Confcommercio Caltanissetta Enna denuncia da anni: la mancanza di manutenzione ordinaria delle strade.

“Dispiace, in un momento in cui si fa ancora la conta dei danni, dover essere così duri ma è assolutamente necessario – commenta Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna – La totale carenza di investimenti sulla manutenzione ordinaria delle strade sta mettendo a dura prova la sicurezza e la mobilità dei cittadini. Senza trascurare il danno di immagine che le province subiscono nei confronti dei turisti che scelgono anche una Sicilia diversa, che non sia solo mare.”

Un esempio lampante è la strada di Dittaino, bloccata da mesi a causa di detriti e alberi caduti, frutto di una manutenzione mai effettuata.

“Le strade – continua Speranza – in alcuni tratti sono diventate vere e proprie piscine, causando disagi a tutti. Questo è il risultato di anni di disinteresse e di interventi che non risolvono i problemi ma li rimandano”

Oltre al tema prioritario della sicurezza dei cittadini, secondo Confcommercio Caltanissetta Enna, c’è quello delle attività produttive che subiscono le conseguenze di infrastrutture fatiscenti, chiuse al transito da anni o, peggio, insicure per gli avventori.

“Il centro Sicilia, lo stiamo ribadendo da tempo, – conclude Speranza – ha bisogno di attenzioni particolari per limitarne lo spopolamento, incoraggiare gli investimenti, salvaguardare tutte quelle attività che coraggiosamente continuano a crederci. Chiediamo, a gran voce, che le istituzioni locali e regionali si assumano la responsabilità di una pianificazione adeguata e di investimenti concreti sulla manutenzione delle nostre strade: abbiamo bisogno che si faccia con il carattere dell’ordinarietà e non dell’emergenza”.