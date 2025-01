Saldi: fake news e leggende metropolitane, tutte le bufale sugli sconti. Codacons: “Consumatori spesso inconsalevoli dei loro diritti”

Cominciano i saldi e come ogni anno incombono sugli sconti stagionali false credenze, leggende metropolitane e fake news che confondono i consumatori e rendono più difficile per i cittadini tutelare i propri diritti. Lo afferma Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons.

Tanasi diffonde oggi una guida anti-fake news per aiutare i consumatori che faranno acquisti durante i saldi invernali e garantire loro le informazioni necessarie per fare acquisti in tutta sicurezza: