Roma, auto travolge pedone e si schianta contro bus: morto 35enne

(Adnkronos) – Incidente mortale a Roma intorno alle 22 di ieri, in prossimità del civico 999 di via Salaria. Una Opel Grandland, che procedeva nella carreggiata in direzione fuori città, ha colpito un uomo che attraversava la strada, per poi urtare un autobus di linea. L’uomo investito, un trentaquattrenne originario delle Seychelles, è morto sul colpo mentre il conducente della Opel, un 21enne italiano, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’Ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto ulteriori pattuglie per la messa in sicurezza della zona, con le necessarie chiusure dell’area per consentire i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)