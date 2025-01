Osti “Palermo opportunità inattesa, dialogo sincero con Brunori”

PALERMO (ITALPRESS) – Esperienza e temperamento al servizio del Palermo, per risollevare una stagione che sul piano sportivo si sta facendo drammatica: è Carlo Osti l’uomo chiamato a sostituire Morgan De Sanctis, direttore sportivo da giugno a dicembre 2024 ma sollevato dall’incarico dopo la sconfitta con il Cittadella. Il suo successore dovrà ora operare in sede di calciomercato: ci sarà tempo fino al 3 febbraio, data in cui si chiuderanno le trattative, per dare al club rosanero un’identità diversa.

Osti, presentato nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera, ha raccontato in primis i retroscena della trattativa che lo ha legato al Palermo: “Ho lavorato con Gardini a Treviso, quando mi ha chiesto se ero disponibile a venire qui ho subito risposto di sì: questa squadra mi piace e so che non ha raccolto i punti che si auspicava a inizio torneo, ci sono state varie difficoltà di percorso e vogliamo capire anche attraverso il mercato cosa abbia portato a questa involuzione. Prima di venire qui ho sentito Sabatini, che è un amico fraterno, e mi ha raccontato più di una volta cose bellissime su Palermo”.

Tale incarico per l’ex direttore sportivo di Sampdoria e Lazio rappresenta “un’opportunità inattesa, che spero di sfruttare al meglio: sono convinto che si possa cambiare il senso del campionato fin da subito. Penso che la mia esperienza possa rappresentare un valore aggiunto per il club in un momento di difficoltà: so che avrò massima autonomia sul mercato, altrimenti non sarei certamente venuto qui. Voglio dare un’impronta a questa squadra e farlo con la mia testa, mi sono confrontato con Dionisi due volte ma è ancora presto per capire come migliorare la squadra: ho parlato prima con tutti i giocatori e poi individualmente con alcuni, compreso Brunori con il quale ho avuto una chiacchierata sincera, in cui abbiamo analizzato la situazione attuale; l’ho trovato rasserenato e gli ho chiesto di riappropriarsi del suo ruolo di capitano”.

Alla presentazione di Osti ha preso parte anche l’amministratore delegato del club Giovanni Gardini: “Voglio ringraziare De Sanctis e Migliaccio per il lavoro svolto – afferma, – I risultati ottenuti finora ci hanno spinto a una riflessione e abbiamo deciso di cambiare la direzione sportiva, dopodichè il curriculum di Osti ci ha portato a puntare su di lui. La direzione sportiva è andata in difficoltà nel momento di difficoltà e non è riuscita a supportare la squadra nella risoluzione dei problemi. Non ci sono nè colpevoli nè capri espiatori, siamo qui per prendere decisioni per il bene del Palermo ed essere protagonisti del campionato di Serie B”.

La scelta di cambiare il direttore sportivo e non l’allenatore è dettata, sottolinea Gardini, “da motivazioni forti, la squadra non ha mai giocato contro di lui e per questo abbiamo ritenuto di rinnovargli la fiducia. Siamo convinti che Dionisi possa tirarci fuori dalla situazione negativa che stiamo vivendo: volevamo migliorare la situazione dell’anno scorso e oggi questo non sta succedendo, abbiamo però capacità e credibilità per tornare a essere competitivi e dare ai tifosi il piazzamento che Palermo merita”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).