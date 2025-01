Il corpo senza vita di un agricoltore di 58 anni è stato ritrovato questa sera all’interno di un pozzo situato in un podere di sua proprietà nelle campagne di Sciacca (Agrigento), in contrada Raganella. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di recupero.

La zona è presidiata dalla polizia di Stato. Le ricerche sono scattate dopo che i familiari dell’uomo, che era celibe e viveva da solo, non avevano più sue notizie da qualche giorno. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta. (ANSA).