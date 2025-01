Mattarella a Militello Val di Catania “Garantire servizi adeguati a tutto il Paese”. Schifani “Bene appello, province essenziali per il rilancio”

CATANIA (ITALPRESS)- “Da Militello parte un’esortazione nell’interesse di tutti i comuni del nostro Paese. E’ indispensabile garantire servizi e collegamenti adeguati, per tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Palazzetto dello Sport a Militello Val di Catania, dove ha inaugurato la scuola “Pietro Carrera” dopo lavori di ristrutturazione. “Da qui parte una condivisione di opinioni che non è soltanto nell’interesse di questa città ma di tutti i comuni del nostro Paese, grandi e piccoli, di pianura, di montagna, di aree interne che avvertono quanto sia essenziale il vincolo nazionale per ciascuno di loro. Quanto sia importante garantire, per il territorio intero, servizi adeguati, collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti i cittadini, le donne e gli uomini del nostro Paese”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Il corteo presidenziale si è fermato in via Caduti della Resistenza, dove una lapide ricorda l’estremo sacrificio di tanti militellesi che hanno immolato la propria vita per la Patria. Ai piedi della lapide il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro raccogliendosi in religioso silenzio per circa un minuto. Al termine della cerimonia ha incontrato le autorità, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, quello dell’Ars Gaetano Galvagno, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che è originario di Militello, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco della Città metropolitana di Catania Enzo Trantino, il sindaco di Militello in Val di Catania Giovanni Burtone e altre autorità locali.

Reso l’omaggio ai Caduti della Resistenza e incontrate le autorità, Mattarella si è diretto a piedi verso la scuola Pietro Carrera.

A margine della visita del Capo dello Stato, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha sottolineato: “Accolgo con grande attenzione l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a non sottovalutare il problema delle aree interne, che rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio e della nostra identità. Questi luoghi, spesso trascurati, necessitano di politiche dedicate che garantiscano sviluppo, servizi essenziali e il diritto a una vita dignitosa per i cittadini che vi risiedono”.”In questo contesto – prosegue Schifani – ritengo che il sistema delle ex Province, con l’elezione diretta, rappresentasse uno strumento fondamentale per assicurare maggiore attenzione istituzionale a questi territori. Agendo come enti intermedi tra i Comuni e la Regione, infatti, garantivano una risposta più rapida ed efficace ai bisogni della popolazione e una presenza piu’ vicina alle specificità locali. Auspico che si possa ritornare presto a questo modello di governance, restituendo così centralità a questi enti e valorizzandone il ruolo per il rilancio delle aree interne e per la costruzione di un equilibrio territoriale più giusto e sostenibile”.

