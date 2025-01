Manuel Bortuzzo, il video con i tutori: “Non arrendersi mai”. L’affetto dei follower

(Adnkronos) – "Conta la determinazionee l’importanza di non arrendersi mai", queste le parole di Manuel Bortuzzo a corredo di un video in cui mostra i progressi della fisioterapia, dopo l'incidente del 2019 che lo ha lasciato semi-paralizzato. Grazie al sostegno dei tutori, il nuotatore italiano si è immortalato mentre allunga il braccio destro per toccare il soffitto. "Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95", scherza Manuel Bortuzzo. "Ho letto vari commenti su questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi", spiega il campione paralimpico. E aggiunge speranzoso: "Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre", ha concluso Bortuzzo. Sono tanti i commenti che il nuotatore italiano ha ricevuto sotto al post: "Un campione di sport e di vita", "sei un gigante buono", "Tutori o meno, non ti sei mai piegato. Sei un grande molto più di 1,95m". Queste solo alcune delle frasi di supporto lasciate dai fan.

Il nuotatore italiano è stato al centro delle cronache nazionali per la terribile aggressione nella periferia di Roma che gli procurò una lesione spinale. È accaduto a febbraio del 2019 quando Bortuzzo venne colpito alla schiena da alcuni proiettili che gli provocarono una lesione al midollo. Nonostante il calvario, Bortuzzo non ha mai spento il sorriso. L'allenamento, la determinazione e la perseveranza lo hanno portato a ottenere il quinto posto ai Mondiali di Manchester 2023, a classificarsi ai piedi del podio agli Europei di Funchal 2024 e a classificarsi per Parigi 2024, conquistando la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Giochi paralimpici.