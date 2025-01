Litiga con i parenti e poi dà fuoco a un’auto, denunciato 19enne nel Palermitano

Litiga con i suoi parenti poi va in strada e dà fuoco all’auto parcheggiata di una donna di 38 anni estranea ai contrasti familiari del giovane di 19 anni. Il rogo è stato appiccato la scorsa notte in via Palermo a Termini Imerese. Il 19enne ha preso una bottiglia e l’ha riempita con la benzina con la quale ha cosparso una Citroen e le ha dato fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il giovane è stato denunciato.