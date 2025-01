La befana della Croce Rossa distribuisce i giocattoli ai bambini. Atrio del Comune di Caltanissetta invaso dai sorrisi di bambini festanti

CALTANISSETTA. Solidarietà e sostenibilità al centro dell’iniziativa Ri-Giochi@mo che si è conclusa lunedì 06 gennaio 2025 con la distribuzione dei giocattoli raccolti nel corso del progetto ideato dalla uno@uno in collaborazione con Poste Italiane e Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. Una giornata di festa ed allegria a coronamento di un progetto importante di riuso dei giocattoli in un’ottica di politiche ambientali da un lato e solidarietà dall’altro.

Il sorriso dei bambini è il regalo più bello che potessimo ricevere – dice Santina Sonia Bognanni presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – per queste festività natalizie La distribuzione dei giocattoli a cura della befana della Croce Rossa Italiana è stato un momento di importante socializzazione ma soprattutto la chiusura di un circuito del riuso del giocattolo che è una delle prerogative della Croce Rossa Italiana nelle politiche ambientali, che abbiamo perfettamente intercalato in ambito di inclusione sociale. Quest’anno abbiamo voluto distribuire nel cuore del centro storico nisseno al palazzo di città, alla presenza del Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, del vice sindaco Giovanna Candura e dell’Assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino, un modo per esprimere la centralità dell’azione umanitaria di Croce Rossa nei confronti dei più deboli. Ovviamente non abbiamo fatto distinzioni ed abbiamo distribuito a tutti i bambini presenti, perché la gioia dei bambini non si misura con l’ISEE!!

E’ stato entusiasmante vedere tantissimi bambini felici di ricevere doni, ma soprattutto è stato meraviglioso vedere i loro sorrisi pieni di gioia. Un grande lavoro svolto dagli operatori della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, oltre trenta che in queste settimane che hanno preceduto l’evento hanno sistemato e confezionato migliaia di giocattoli, assieme ai tanti partner, con ore ed ore di volontariato impiegato per la collettività. I giocattoli raccolti nel capoluogo, con la collaborazione delle poste italiane, dalle scuole superiori e dagli istituti comprensivi della città sono stati circa 6000. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale che ha messo a disposizione l’atrio del Comune di Caltanissetta ed ha partecipato attivamente alla distribuzione.

Nell’intero progetto a livello regionale sono stati raccolti circa 10.000 giocattoli, di cui buonaparte nel capoluogo nisseno tutti ancora in ottime condizioni e che invece di finire inutilizzati o tra i rifiuti sono stati recuperati, confezionati dai volontari della Croce Rossa in un migliaio di pacchetti i e donati ad altri bambini in occasione della festa dell’epifania ed a varie comunità alloggio della provincia di Caltanissetta, nonché ai gruppi territoriali della Croce Rossa Italiana di Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Serradifalco. Sono ancora presenti giocattoli presso il nostro magazzino di stoccaggio materiali sito in Via Saragat 22 in Caltanissetta e potranno essere ritirati il martedì, mercoledì ed il giovedì in orari d’ufficio da chi vorrà donare un sorriso ai propri figli.

Ringrazio per questa importante iniziativa la uno@uno, le poste italiane per il prezioso e fondamentale supporto logistico, l’amministrazione comunale tutta in particolare gli assessori Ermanno Pasqualino e Salvatore Petrantoni per il supporto logistico, le referenti dell’Unità Mobile di Assistenza ai Fragili dott.ssa Valentina Miraglia, la referente del progetto Giulia Dimauro, e tutti i volontari CRI che si sono spesi per la riuscita dell’iniziativa.