Gran successo per Natalè 2024, il 22 gennaio estrazione dei premi durante un evento al teatro Neglia di Enna

CALTANISSETTA. Un altro grande successo per “Natalè” che è stato riproposto, per il quarto anno consecutivo, da Confcommercio Caltanissetta Enna. L’iniziativa, nata nel 2021, ha coinvolto 330 attività commerciali nelle due province e vuole essere un incentivo all’acquisto “sotto casa” durante il periodo di Natale.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, infatti, le attività commerciali che hanno aderito a Natalè hanno regalato un biglietto per ogni 25 euro di spesa. In palio ci sono 5 premi: una macchina, una bici elettrica, un computer, un viaggio per due persone e una Smart tv. Ma la novità di quest’anno saranno i premi – due voucher per un viaggio – che andranno ai commercianti, uno per provincia.

“Natalè nasce con l’obiettivo di far tornare le persone a comprare nei negozi di prossimità – commenta il direttore Gianluca Speranza – gli acquisti online sono ormai diventati una costante per tutti ma non dobbiamo dimenticare che a illuminare le nostre città, con le loro insegne, ci sono spesso piccoli imprenditori locali che coraggiosamente continuano ad animare le nostre strade, soprattutto i centri città”.

Natalè si concluderà ufficialmente il 12 gennaio con una serata dedicata alla musica che Confcommercio ha voluto organizzare e regalare alla città e in cui, soprattutto, avverrà l’estrazione dei premi.

“Abbiamo voluto coinvolgere i piccoli talenti ennesi – continua Speranza – ci saranno i “Carusi” della “Madonna de Carusi” che canteranno i grandi successi di Sanremo, la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2022 Mariapaola Chiummo con il piccolo coro Note di luci diretto da Ilenia Navarra e infine i grandi successi del musical con l’accademia BMA”.

La serata, con inizio alle 19:30, vedrà al centro questi piccoli grandi artisti guidati da Luigi Napoleone Vicari e con la sapiente conduzione di Giusy Messina. L’evento, a ingresso libero e gratuito, sarà in diretta anche sulla pagina social di Confcommercio.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione sia da parte delle attività che hanno aderito a Natalè sia da parte della città. – conclude Speranza – vogliamo terminare questo mese di impegno e festività con una grande serata insieme. Ci preme ringraziare il Comune di Enna, il Sindaco e l’ufficio eventi per averci sostenuto nell’organizzazione”.