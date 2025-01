Esplosione Catania, M5S: “Comune dia risposte certe ai cittadini colpiti dall’emergenza”

“L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino deve fornire risposte certe ai cittadini colpiti dall’emergenza a San Giovanni Galermo. A quasi una settimana dall’esplosione che ha devastato il quartiere, la confusione regna sovrana e le famiglie coinvolte si trovano in una situazione di estremo disagio, senza informazioni chiare né certezze per il futuro”. Lo affermano in una nota il consiglieri del M5s al Consiglio comunale di Catania Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio. “Gli sfollati, privati delle loro abitazioni – aggiungono – si trovano ancora senza una prospettiva stabile. Questa mancanza di risposte concrete è inaccettabile e aggrava una situazione già drammatica. “Oltre al dramma degli sfollati, una vasta area della città è colpita da un pesante disservizio: più di 20.000 utenti sono in pieno inverno senza gas, praticamente quasi la metà dei clienti di Catania Rete Gas”. “Ancora più critica – osservano Bonaccorsi e Ciancio – è la situazione del Policlinico, costretto a fare affidamento su un carro che trasporta gas per garantire la fornitura nessaria al suo funzionamento. È legittimo chiedersi: chi si farà carico dei costi extra sostenuti dall’ospedale? Sarà la partecipata del Comune?”. I due consiglieri si chiedono “come sia possibile che per isolare una zona ben circoscritta sia necessario chiudere la fornitura dalla cabina primaria, lasciando al freddo una vastissima area della città che non è direttamente coinvolta dall’esplosione?”, sollecitano “un’indagine da parte di Arera così da verificare se sono stati rispettati i requisiti minimi di sicurezza richiesti dall’Autorità” e che il sindaco Trantino, l’assessore alle Partecipate e i tecnici competenti “riferiscano immediatamente nelle commissioni consiliari per chiarire la gestione di questa emergenza”