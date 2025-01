CALTANISSETTA. L’Asp di Caltanissetta ha comunicato tramite avviso pubblico che, a seguito dei lavori di ristrutturazione in corso presso il Poliambulatorio di Caltanissetta, sito in Via Malta, a partire da sabato 11 gennaio il servizio di P.P.I. Pediatrico sarà trasferito presso la Casa di Comunità di Viale Regina Margherita, nella stanza ambulatoriale contrassegnata con il numero 2.

L’Asp s’è voluta anche scusare con gli utenti per gli eventuali disagi arrecati.