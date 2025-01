A Catania inaugurato nuovo Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura presso il presidio ospedaliero “Garibaldi Centro”

Inaugurato oggi il nuovo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), dell’Asp di Catania, allocato presso il Presidio Ospedaliero “Garibaldi Centro”.

Presenti per l’occasione il direttore generale e il direttore sanitario dell’ARNAS “Garibaldi” Giuseppe Giammanco e Mauro Sapienza; il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina, e il direttore amministrativo Tamara Civello; l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Catania, Bruno Brucchieri; il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Catania, Carmelo Florio; il referente dell’UOS SPDC “Garibaldi-Centro”, Giuseppe Minutolo. All’inaugurazione ha partecipato, gradito ospite, l’attore Gino Astorina.

«L’Asp di Catania e l’ARNAS “Garibaldi” da sempre concorrono a garantire la tutela della salute nell’area della psichiatria – ha detto Giammanco -. Questa è un’occasione perché rimettiamo a disposizione posti letto per l’utenza; posti letto che fanno parte di un bacino territoriale e ospedaliero, ed è un esempio virtuoso di come lavorare insieme produce risultati che valgono per tutti».

Il Servizio è dotato di 10 posti letto e sarà operativo dal prossimo 10 gennaio. I locali sono stati oggetto di corposi interventi di ristrutturazione eseguiti dall’ARNAS “Garibaldi” e presentano alti standard di comfort e di sicurezza.

«Desidero ringraziare quanti hanno contribuito al conseguimento di questo importante risultato- ha dichiarato Laganga Senzio-, segno di una sinergia costante tra l’Azienda sanitaria e le Aziende ospedaliere dell’area metropolitana di Catania. Con l’attivazione di questa struttura aggiungiamo un’importante tessera nella rete dei servizi di salute mentale di Catania, in attesa di completarla con l’attivazione della SPDC all’Ospedale “Cannizzaro” dove si stanno realizzando i lavori di ristrutturazione. A Catania avremo così tre SPDC che saranno in grado di rispondere ai bisogni di salute della popolazione».

Intervenuti numerosi operatori, i direttori di Unità Operative dell’Asp di Catania e dell’ARNAS “Garibaldi”, il direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Catania, Maria Salvina Signorelli, rappresentati del Corpo di Polizia Municipale di Catania e di strutture private accreditate e convenzionate. Ampi e luminosi gli ambienti dedicati alle attività occupazionali, agli interventi psicoterapici, all’intrattenimento e alla riabilitazione.