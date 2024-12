Subaru presenta la nuova Forester

(Adnkronos) – La nuova Subaru Forester arriva alla sesta generazione e dopo oltre 5 milioni di vetture vendite in tutto il mondo e 30.000 forester vendute solo in Italia. Si tratta di un SUV decisamente multiuso, capace di andare ovunque e gestendo senza problemi situazioni di pericolo su qualsiais tipo di strada. La nuova Forester è stata ridisegnata seguendo un look quasi americano, sicuramente per essere più appeal verso nuovi clienti Subaru, ma mantenendo fermi i valori principi del marchio giapponese come: funzionalità, sicurezza e serenità nella guida. Frontalmente la nuova Forester si caratterizza per l'ampia mascherina centrale e i gruppi ottici in posizione rialzata mentre nel posteriore si notano i gruppi ottici a LED e il robusto fascione inferiore. Gli interni sono molto comodi e tecnologici grazie soprattutto ai due display multi-informativi, da 11,6 pollici e da 7 + 7 pollici, e ai sedili, riconfigurati per ridurre l'affaticamento. Senza bisogno di cavi si possono collegare uno smartphone, Android Auto e Apple CarPlay che possono essere utilizzati sul display informativo centrale. La nuova Forester è mossa dal classico BOXER che prevede l’utilizzo del motore termico abbinato a un motore elettrico il cui intervento viene regolato dalla logica elettronica di gestione in funzione delle varie condizioni di guida, per una marcia efficiente, confortevole e silenziosa. La propulsione elettrica è pari ad una potenza di 12,3 kW (16,7 CV) e una coppia massima di 66 Nm. Subaru da sempre pone il tema sicurezza come uno degli asset principali, oggi con questo nuovo modello la tecnologia EyeSight utilizzata arriva alla sesta generazione. Questo sistema è frutto di una costante evoluzione che Subaru ha perfezionato negli anni e la sua tecnologia di supporto alla guida si dimostra di essere performante in qualsiasi scenario di guida reale.

Quattro gli allestimenti disponibili: FREE – STYLE – 4DVENTURE e PREMIUM



Nicola Torregiani, Presidente e CEO di Subaru Italia afferma: “Il brand Subaru nel 2025 avrà nella sua gamma due grandi cavalli di battaglia come la Crosstrek, che è stata riposizionata un paio di mesi fa ma soprattutto la Forester e-Boxer, un modello completamente nuovo che andrà ad aumentare il volume delle vendite rispetto al modello che va a sostituire. La nuova Forester utilizza perfettamente la strategia value for money dove qualità, affidabilità storica e il suo costo della vettura sono le qualità principali che andranno a contrastare la vasta gamma di modelli presenti oggi sul mercato italiano”

Il costo della nuova Forester parte da un presso promo di 35.900 euro per il modello STYLE per arrivare ai 42.400 euro per la versione PREMIUM. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)