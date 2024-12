Schifani “Sull’Autonomia rispetteremo verdetto della Corte Costituzionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sull’autonomia differenziata chi scambia il parere della Cassazione con un’autorizzazione al referendum secondo me sbaglia. Il visto della Cassazione è un parere tecnico sulla regolarità delle firme, della raccolta dei numeri. L’appuntamento reale sull’ammissibilità del referendum è rinviato al 20 gennaio. Noi rispetteremo il verdetto della Corte Costituzionale ma mi chiedo come si potrà dichiarare ammissibile il referendum su una norma che essa stessa in buona parte ha svuotato. Sono stati toccati elementi come l’impossibilità di trasferire competenze ma soltanto funzioni e l’individuazione dei LEP non con un decreto legislativo del governo ma attraverso il Parlamento, ed era la nostra battaglia. Già quando abbiamo parlato in passato all’indomani di questa sentenza io dissi in Consiglio Nazionale che il referendum lo vedevo molto lontano”. Così il governatore della Sicilia Renato Schifani nella relazione di apertura dei lavori del Consiglio nazionale di Forza Italia.

