Ranieri “Penso solo al Parma, mai più il 2° tempo di Como”

ROMA (ITALPRESS) – “Le voci di mercato su Dybala? Io penso 90% al campo e a quello che mi aspetta. Con il Parma sarà una partita piena di gol, sarà una gara difficile. Dovremo fare una grande prestazione”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Parma, rispondendo ad una domanda sulla gestione di Dybala, accostato al Galatasaray in questi giorni. “Dobbiamo affrontare questa partita con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato. Non voglio vedere il secondo tempo di Como che mi ha scioccato, sono sincero – ha aggiunto l’allenatore -. Sfidiamo una squadra vivace, verticale, che ha attaccanti bravi, a prescindere da chi gioca. Dovremo essere ben attenti e ben preparati su prime palle e seconde palle”. Tra i temi caldi a Trigoria c’è il momento di Dovbyk, reduce dalla doppietta segnata contro la Sampdoria in Coppa Italia: “I cross per Dovbyk sono necessari, è la sua forza e dobbiamo sfruttarla anche in questa maniera. A prescindere dal sistema di gioco, dobbiamo servire questi palloni”. E sulle condizioni di Hummels: “Domani faremo l’allenamento di rifinitura, poi ci parlerò”.

ROMA (ITALPRESS) – “Rimanere un altro anno da allenatore? Non ci abbiamo pensato, nè io nè la proprietà. Cercherò di fare del mio meglio per far arrivare alla Roma un buonissimo allenatore e darò tutto me stesso qualsiasi cosa mi chieda la proprietà. Lo faccio perchè sono tifoso”. Lo ha detto il tecnico giallorosso Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista del match contro il Parma. Un nuovo innesto in dirigenza è quello di Federico Balzaretti: “Lo conosco da una vita, naturalmente quando prendiamo qualcuno è perchè ne abbiamo parlato – ha detto rispondendo ad una domanda sulla paternità della scelta, sua o di Ghisolfi -. Li ho fatti incontrare, si sono parlati e si sono capiti. Sono contento perchè è una persona seria e molto preparata”. Sull’acquisto dell’Everton da parte del Friedkin Group: “Non ne abbiamo parlato, ma adesso guarderò l’Everton con altri occhi naturalmente”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).