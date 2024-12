“Palermo Premia lo Sport”, domani i riconoscimenti al Politeama

PALERMO (ITALPRESS) – Vigilia di attesa per “Palermo Premia lo Sport”, la grande festa di premiazione – indetta dal Comune di Palermo – che avrà luogo domani mattina al Politeama Garibaldi con inizio alle ore 10. Atleti, tecnici, società e dirigenti riceveranno riconoscimenti per i risultati in campo Internazionale o Nazionale ottenuti nel corso del 2024. I premi andranno anche agli organizzatori delle più importanti manifestazioni sportive cittadine. Sarà una lunga maratona che vedrà sfilare sul palcoscenico del teatro Campioni del Mondo, Europei, Italiani, vincitori di medaglie (oro, argento, bronzo) nelle più importanti competizioni e serie di tutti gli sport olimpici e paralimpici. Il CONI provinciale, che ha patrocinato la manifestazione, e gli associati del Comitato Italiano Paralimpici hanno redatto in collaborazione con le diverse Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, il lungo elenco dei destinatari di medaglie e targhe. L’ingresso al teatro è libero (sino ad esaurimento dei posti a sedere).

Il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nella qualità di Presidente della Città Metropolitana alle 10.30 consegnerà le targhe per riconoscimenti speciali che andranno agli sportivi del territorio provinciale e ad alcune personalità fra tecnici (fra questi il Prof. Gaspare Polizzi, già storico allenatore di Totò Antibo), dirigenti di Federazioni (Atletica Leggera Badiminton, Calcio, Equitazione), organizzatori (Country Club, Circolo della Vela), oltre che ad atleti segnalati per particolari meriti come l’olimpionico di canotaggio Emanuele Gaetani Liseo o il pallavolista Federico Argano.

L’Assessore al Turismo e Sport del Comune di Palermo Alessandro Anello consegnerà le medaglie per gli atleti di Palermo di ben 30 discipline federali (CONI) otto del CIP: Atletica Leggera, Danza Sportiva, Nuoto, Judo Agonistico, Tennis Tavolo, Pallamano, Parabadminton, Pesistica da dov’è arrivato un titolo mondiale grazie al giovane Under 17 Gabriele Di Cristina.

La manifestazione potrà essere seguita in diretta sulle frequenze di Radio Giornale di Sicilia, mentre nei giorni successivi una sintesi andrà in onda su Tele Giornale di Sicilia, emittenti del gruppo Il Giornale di Sicilia, media partner della manifestazione insieme all’agenzia di stampa Italpress. L’organizzazione è a cura di VM Agency Group e Stratos DMP.

– Foto: Ufficio stampa Palermo Premia Lo sport –

(ITALPRESS).