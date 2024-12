Palermo, prefetto Mariani consegna 18 onorificenze

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ doveroso che persone che hanno ben meritato per il Paese e sicuramente per la comunità di Palermo vedano riconosciuto questo loro impegno e questa credo sia la cornice più adeguata e più gratificante per loro”. Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, a margine della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica. L’evento si è svolto presso la sala “Carlo Alberto dalla Chiesa” di Villa Whitaker, sede della Prefettura di Palermo. Tra i premiati tanti membri delle Forze dell’Ordine “Penso che sia ancora più giustificato perchè in questo mio anno di permanenza a Palermo, così come nelle altre decine di anni di servizio, ho potuto apprezzare l’enorme impegno profuso e molto spesso disconosciuto delle Forze dell’Ordine. Quindi riconoscere questo impegno è ancora più importante per loro ma per tutti i loro colleghi”.

In totale gli insigniti sono stati 18: “Abbiamo alcune delle eccellenze di questo territorio. Sono molto contento che questo sia stato riconosciuto dal Capo dello Stato”, ha concluso il prefetto Mariani. Di seguito l’elenco completo: Francesco Ginestra (manager) come Commendatore, i restanti tutti insigniti del titolo di Cavaliere, nello specifico Vincenza Balistreri (Ragioneria Generale dello Stato – MEF), Massimo Brunati (Luogotenente Carabinieri), Nicolò Camarda (Dipartimento Finanze – MEF), Marcello Ciaccio (Medico Chirurgo e professore universitario), Mariano D’Alessandro (Luogotenente Guardia di Finanza), Girolamo D’Antoni (Primo Luogotenente Marina Militare), Egidio De Robbio (Luogotenente Guardia di Finanza), Antonio Di Marco (Sostituto Commissario Polizia di Stato), Vito Fantasia (Brigadiere Carabinieri), Giovanni Fantauzzo (Ispettore della Polizia di Stato in congedo), Marco Lucari (Ragioneria Generale dello Stato – MEF), Antonino Martorana (Primo Luogotenente Marina Militare), Marco Montemagno (Tenente Colonnello Carabinieri), Flavia Pinello (Imprenditrice e stilista), Nicolò Sanacore (Appuntato Scelto Carabinieri), Pietro Saviano (Sottotenente Carabinieri), Daniele Ventura (Ragioniere).

