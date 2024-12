Nuovi collegamenti per la spiaggia di San Leone. Aricò: “Impegnati con Trenitalia per Agrigento Capitale della cultura 2025”

«Un altro importante risultato raggiunto grazie all’impegno congiunto di Regione e Trenitalia per rendere la città di Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025, sempre più connessa con il resto dell’Isola e d’Italia». Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando la nuova destinazione del network del Regionale in Sicilia con il servizio treno e bus per “San Leone Spiaggia”.

«Con il nuovo collegamento attivo già da oggi – prosegue Aricò -, è possibile raggiungere più facilmente le splendide spiagge e il bellissimo lungomare dell’Agrigentino. Un’opportunità strategica per valorizzare i flussi di visitatori che arriveranno il prossimo anno e che si va ad aggiungere ai servizi già attivi per le fermate “Valle dei Templi” e “Scuole”.

Un lavoro sinergico che sta dando i suoi frutti, anche nell’ottica di costruire una mobilità moderna e più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico».