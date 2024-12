Napoli, infortunio per Buongiorno: i tempi di recupero

(Adnkronos) – Brutte notizie per il Napoli, che dovrà fare i conti con l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro ha abbandonato in anticipo la sessione di allenamento di oggi dopo una caduta e gli esami effettuati hanno evidenziato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Il giocatore verrà monitorato giorno per giorno, ma si stima uno stop di almeno tre settimane. Questa la nota diffusa dal Napoli: "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)