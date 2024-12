L’Inter risponde ad Atalanta e Napoli, battuto il Como 2-0

MILANO (ITALPRESS) – Altra vittoria per l’Inter di Simone Inzaghi, che batte per 2-0 il Como e risponde ad Atalanta e Napoli, restando in scia. Decisive le reti, entrambe nel secondo tempo, di Carlos Augusto prima e Thuram poi, di fronte a un Como che ha comunque tenuto testa ai nerazzurri in una partita complicata.

Buon avvio, infatti, da parte della squadra di Fabregas, ben messa a schermo delle avanzate interiste, costanti ma non facili a concretizzarsi. La prima vera chance della partita arriva al minuto 33, sulla combinazione tra Dumfries e Mkhitaryan che favorisce proprio l’olandese, non preciso da ottima posizione dentro l’area nella conclusione che termina alta. Tanto equilibrio tra i due schieramenti e Inter che fatica a farsi pericolosa dalle parti di Reina. Ci proverà allo scadere del primo tempo Dimarco, al termine di una bella azione manovrata che porta l’esterno interista alla girata di destro che è però debole e centrale, dunque innocua per il portiere del Como. Zero a zero e intervallo a San Siro, con Inzaghi che al rientro in campo non cambia nulla nel suo undici e la cosa gli darà ragione appena tre minuti dopo la ripresa del gioco: corner calibrato bene da Calhanoglu e sfruttato al massimo da Carlos Augusto, che con il suo stacco aereo batte Reina e porta avanti l’Inter. Como che prova ad alzare i giri del motore, facendosi pericoloso al 62′ con Nico Paz, bravo a farsi trovare smarcato in area ma non altrettanto nel calciare potente verso Sommer, che riesce così a respingere. Partita che entra così nella sua fase finale, in cui l’Inter cerca di ripartire a caccia del secondo gol, davanti a un Como in debito di energie dopo una prestazione attenta e ordinata. E’ nel recupero, infatti, che i nerazzurri mettono il punto esclamativo sulla loro vittoria, con la rete di Thuram che, partendo da destra, trova la luce per il destro potente sul quale Reina non può nulla. E’ il gol del francese a chiudere ogni discorso per l’Inter e a mandare ai titoli di coda la sfida di San Siro.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).