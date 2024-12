Lazio-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il big match tra Lazio e Napoli oggi 5 dicembre – in diretta tv e streaming – è il piatto forte degli ottavi di Coppa Italia. Il confronto dell’Olimpico, in gara secca, mette di fronte due delle squadre più in forma dell’attuale Serie A. La squadra di Conte, capolista, e i biancocelesti di Baroni, al momento quinti dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Parma. La Lazio si rituffa nella competizione dopo aver centrato le semifinali nella passata stagione. Il Napoli, partito dai preliminari, ha invece già eliminato Modena e Palermo.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All. Conte.

Lazio-Napoli di Coppa Italia si giocherà oggi, 5 dicembre, all’Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su Italia 1, con Mediaset che ha l'esclusiva del torneo. Calcio d’inizio alle 21. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)